Впевненість привезли: Зеленський поділився враженнями від поїздки на схід

Президент України Володимир Зеленський розповів, що поїхав з керівником Офісу на схід.

Про це йдеться у його традиційному зверненні вночі 6 червня 2022, яке опублікували у його Telegram-каналі.

"Були в Лисичанську, були в Соледарі. Пишаюся кожним і кожною, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримав", - йдеться у зверненні.

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"Дещо привезли військовим. Про це детально не буду. А дещо привезли від них вам. Це важливо. Впевненість привезли. І міцність. Я бажаю їм здоров'я. Їхнім батькам – уклін. Всім нам – перемоги", - резюмував Зеленський.

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