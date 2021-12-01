Впевненості у намірах Росії незрозумілі, але НАТО готується до гіршого — Столтенберг

Впевненості у намірах Росії незрозумілі, але НАТО готується до гіршого — Столтенберг

Значна концентрація сил Росії межі викликає тривогу.

Наміри Росії все ще неясні, але її дії біля кордону з Україною та риторика останнім часом змушують НАТО готуватися до найгіршого.

Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, пише "Інтерфакс".

"Ситуація навколо України залишається нестабільною та непередбачуваною. Немає жодної впевненості у намірах Росії", — сказав він на пресконференції за підсумками першого дня зустрічей у Ризі глав МЗС країн НАТО.

Генсек НАТО повторив, що значна, незвичайна концентрація сил Росії на кордоні викликає тривогу, оскільки вона супроводжується посиленою риторикою.

Столтенберг закликав Росію до прозорості, деескалації та зниження напруженості та попередив, що агресія проти України обійдеться Росії дорого і матиме серйозні політичні та економічні наслідки.

"Ми завжди можемо сподіватися на краще, але маємо бути готові до гіршого", — сказав він, додавши, що Альянс підтримуватиме високий рівень військової готовності, залишаючись при цьому відкритим для діалогу.

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