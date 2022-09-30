"Вплинути на стан справ у самій РФ": Зеленський прокоментував рішення РНБО про санкції

Президент сказав, що мета українських санкцій – вплинути на стан справ у самій Російській Федерації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у санкційному списку від РНБО буде чимало гучних прізвищ. Мета цих заходів – демонтувати російський вплив та вплинути на стан справ у самій РФ.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні 30 вересня.

"Хочу додати дещо про рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. Там дійсно великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємося не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан справ у самій Російській Федерації", – сказав Зеленський.

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"Тож запроваджуються обмеження проти кількох тисяч субʼєктів. Синхронізуються санкції України і наших партнерів. Впроваджуються нові санкції проти ключових персоналій, проти значущих російських підприємств", – додав президент.

Він наголосив, що санкції будуть застосовані й до тих громадян інших держав, які взяли участь "у російському фарсі на окупованій території нашої держави".

"Псевдореферендуми – це елементи агресії проти суверенної держави, і кожен, хто причетний до організації чи проведення цього фарсу, буде притягнутий до відповідальності", – попередив Зеленський.

Нагадаємо, 30 вересня РНБО України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб з Росії. За словами секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова, у запланованому санкційному пакеті будуть тисячі прізвищ і компаній.

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