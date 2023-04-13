Вплив Китаю на Росію: Бербок заявила про наслідки для всієї Європи

За її словами, наразі Європа може сприймати Пекін як партнера.

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що вплив Китаю на Російську Федерацію матиме далекосяжні наслідки для Європи та відносинах з КНР.

Про це вона сказала перед відбуттям до Китаю, повідомляє Укрінформ.

Бербок зазначила, що наразі Європа може сприймати Пекін як партнера, конкурента та системного суперника, але у якому саме напрямку похитнеться стрілка "компасу" залежить від того шляху, який обере сам Китай.

"Роль Китаю у впливі на Росію матиме наслідки для всієї Європи та наших відносин з Китаєм", - сказала вона.

Міністерка зауважує, що одна з головних тем для обговорення під час її візиту - це можливості завершення російської війни в Україні. За її словами, Китай, як один з членів Ради безпеки ООН, несе відповідальність за збереження миру. Саме тому не оминуть політики і тему напруженості між КНР і Тайванем.

"З огляду на жахливий сценарій військової ескалації в Тайванській протоці, через яку щодня протікає 50% світової торгівлі, під час мого візиту я також підкреслю спільне європейське переконання, що одностороння зміна статус-кво в Тайванській протоці, а тим більше військова ескалація, були б неприйнятними", - заявила міністерка.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав свою Народно-визвольну армію посилити підготовку, яка б була орієнтована на реальні бойові дії. За його словами, "необхідно посилити навчання та управління військами".

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