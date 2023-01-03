Вплив Москви дуже сильний: у Румунії попередили Молдову про небезпеку 2023 року

РФ провокує протести у Молдові, каже Дінку, але президентка Санду заперечує це.

Колишній міністр оборони Румунії Василе Дінку заявив, що Росія атакує Молдову зсередини. На його думку, у 2023 році росіяни здійснюватимуть дії з дестабілізації Молдови, щоб зупинити її проєвропейський курс.

Заяву румунська політика цитує портал rmf24.pl.

Вплив Москви в Молдові, за словами Дінку, дуже сильний.

"Росія вторгається до Молдови зсередини. Їй (Росії) не потрібно атакувати її (Молдову) військовими засобами ззовні. Вплив Москви в цій країні, на жаль, дуже великий. Молдова в небезпеці через спровоковану Кремлем хвилю протестів проти президентки Май Санду", – сказав румунський політик.

Заява ексголови міністерства оборони Румунії пов'язана із попередженням керівника Служби безпеки Молдови, котрий заговорив нібито наміри Росії вторгнутися в Молдову на початку 2023 року.

Наприкінці грудня 2022 року президентка Майя Санду заперечила, що Молдові зараз загрожує російське вторгнення. Вона зазначила, що завдяки просуванню української армії вдалося відкинути російські війська і таким чином усунути військову загрозу від кордонів Молдови.

"Наразі прямих загроз безпеці та територіальній цілісності Молдови немає", - сказала Санду.

Нагадаємо, керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що Росія планує вторгнутися до Молдови 2023 року. За його словами, реалізація цього сценарію залежить від розвитку війни в Україні.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун назвав заяву Молдови щодо ймовірного нападу Росії 2023 року критичною.

На думку військового оглядача Дениса Поповича, російська загроза є реальною для Молдови, а стан молдовської армії бажає кращого.

Наприкінці грудня 2022 року заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін виступив з погрозами Молдові, заявивши про "катастрофу" через її співпрацю з НАТО. У Молдові натомість заявили, що країна – мирна, нейтральна та вільна держава.

Читайте також: