ВР проведе позачергове засідання щодо відтермінування касових апаратів, - Тарас Батенко

Засідання щодо відтермінування РРО на 1 рік відбудеться одразу після завершення чергового пленарного засідання.

Верховна Рада проведе позачергове засідання і розгляне питання відтермінування строків введення касових апаратів за ініціативи депутатської групи "Партія "За майбутнє", яка закликала до цього позавчора з парламентської трибуни.

Про це заявив співголова групи, народний депутат Тарас Батенко.

"Дякую депутатам з інших фракцій, які підтримали нашу ініціативу. Закликаємо на позачерговому засіданні проголосувати за законопроєкт №6376 щодо відтермінування запровадження касових апаратів до 2023 року. Це дозволить врятувати понад мільйон підприємців та їх родини від втрати роботи та засобів для життя. Саме тому наша політична сила ініціювала розгляд питання про відтермінування строків введення касових апаратів. Ми закликали колег з трибуни, вдячний, що дослухалися і нам вдалося зібратися. Закликаю всі фракції та депутатські групи в останній пленарний день роботи Верховної Ради підтримати цю ініціативу на користь громадян України", - заявив Тарас Батенко.

Засідання щодо відтермінування РРО на 1 рік відбудеться одразу після завершення чергового пленарного засідання.

Нагадаємо: проєкт закону №6376 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку) внесли до парламенту 2 грудня за ініціативи депутатської групи "Партія "За майбутнє" та представників інших фракцій.