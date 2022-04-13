Враховуючи застосування армією РФ фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз - Зеленський про хімзброю в Маріуполі

Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував застосування хімічної зброї Росією у Маріуполі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному нічному зверненні до українського народу у ніч проти 13 квітня 2022 року.
"З великою увагою сприймаємо вчорашні повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною.Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз", - сказав глава української держави.
"Але, враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу", - резюмував глава української держави.
Нагадаємо, 11 квітня 2022 року полк "Азов" повідомив, що російські окупанти в Маріуполі скинули з безпілотника невідому отруйну речовину.
У постраждалих спостерігалася дихальна недостатність і порушення координації.
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