Вражаючий прийом ізгоя: Рolitico про зустріч Трампа і Путіна

Трамп вітає Путіна на Алясці / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрів російського диктатора Володимира Путіна на Алясці червоною доріжкою на злітній смузі, військовим прольотом, дружніми рукостисканнями та короткою поїздкою на своєму президентському лімузині.

Американське видання Рolitico пише, що це був вражаючий прийом для Путіна, який був глобальним ізгоєм з моменту свого вторгнення в Україну у 2022 році.

Образ усміхненого Путіна, який від’їжджає в лімузині Трампа, може викликати побоювання в Україні та Європі, де лідери закликали Трампа дотримуватися твердої лінії щодо російського диктатора, якого багато хто підозрює в тому, що він прагне виграти час, відновивши свої стосунки з Трампом, але не бажає припиняти війну.

Приватна зустріч без помічників на задньому сидінні лімузина відбулася невдовзі після того, як Білий дім оголосив, що два лідери сидітимуть не самі, а з кількома своїми головними помічниками.

Журналісти зауважили, що на тлі сцени, де Трамп може провести спільну прес-конференцію з Путіним після їхніх зустрічей, висить напис «Прагнучи миру». Це очевидно, свідчить про те, що президент США прагне представити зустріч як успішну.

Нагадаємо, що на Алясці розпочалися переговори між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Путіним.



