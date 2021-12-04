"Вражає масштаб нахабства та брехні": у МЗС РФ відреагували на дані західних ЗМІ про підготовку наступу на Україну

"Вражає масштаб нахабства та брехні": у МЗС РФ відреагували на дані західних ЗМІ про підготовку наступу на Україну

За даними західних ЗМІ, для операції вторгнення Росія планує стягнути до кордонів близько 175 тисяч військовослужбовців.

Сполучені Штати проводять "спецоперацію" із нагнітання обстановки довкола України з перекладанням відповідальності на Росію.

Про це заявила представниця Міністерстві закордонних справ Росії Марія Захарова, коментуючи опубліковану західними ЗМІ інформацію про плани вторгнення РФ, пише Коммерсантъ.

"Російські збройні сили на російській території - законне право суверенної держави. Виходячи з дій НАТО в регіоні, американська преса має бути стурбована агресивними діями не Росії, а США", — заявила вона.

За словами Захарової, основу цієї "спецоперації" становлять провокаційні дії поблизу російських кордонів, які супроводжуються риторикою звинувачень на адресу Москви.

"Загалом нічого нового — класична західна тактика. Вражає лише масштаб нахабства та брехні", — сказала представниця російського МЗС.

Нагадаємо:

Видання The Washington Post повідомило про те, що американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на Україну на декількох фронтах. Вже на початку наступного року Росія може застосувати 175 тисяч військовослужбовців. У документі, який включає супутникові фотографії, видно, що російські війська зосереджуються у чотирьох місцях. Згідно з документом, наразі розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також танки і артилерія, що знову прибули на місце дислокації.

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