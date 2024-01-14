"Вразливі місця ще є": Санду розповіла, коли РФ відновить спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що навесні 2024 року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у країні за допомогою невизнаного Придністров'я.

Про це пише AGERPRES.

"Протягом усього цього періоду Росія намагалася дестабілізувати порядок та владу в Кишиневі, щоразу намагаючись використати режим у Придністровському регіоні. Ми усвідомлюємо ці ризики і вживаємо всіх дій, щоб запобігти цим дестабілізаціям. Ми інформуємо громадян про ці ризики, як ми це робили минулого року, коли Росія мала намір скинути уряд (Кишинева – ред.). Разом із громадянами та державними інституціями ми намагаємося захистити себе від цих ризиків, але нам ще є над чим працювати, все ще є вразливі місця", - заявила президентка Молдови.

Санду також наголосила, що Республіка Молдова розраховує на підтримку Румунії та міжнародної спільноти.

"Ми знаємо, що навесні цього року Росія відновить свої дії, намагаючись дестабілізувати ситуацію", – заявила Мая Санду.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, Росія може готувати "операцію під фальшивим прапором" у Придністров'ї.

Читайте також: