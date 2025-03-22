"Врегулювання статусу" українців в РФ: розвідка Британії назвали небезпеку від указу Путіна

Російський "фюрер" Володимир Путін видав указ, за яким "громадяни України, що незаконно перебувають у Росії, зобов'язані виїхати до 10 вересня або легалізуватися".

Про це повідомило Міноборони Великої Британії в Мережі X.

Зазначається, що 20 березня 2025 року Путін підписав указ, який зобов'язав громадян України, що проживають в Росії або на окупованій українській території, "врегулювати свій правовий статус до 10 вересня 2025 року або залишити цю територію".

Указ "фюрера", наголошує британська розвідка, "майже напевно має на меті примусовий виїзд з окупованої Росією території України громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство".

"Путін і російське вище керівництво продовжують переслідувати політику русифікації на незаконно окупованій українській території, що є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на винищення української культури, ідентичності та державності", - йдеться в аналізі.

У цьому контексті варто звернути увагу на те, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф у нещодавньому інтерв’ю фактично визнав "референдуми", які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році.

Як повідомлялося, своїм указом Володимир Путін наказав українцям залишити Росію. Так українці мають "врегулювати свій статус" до 10 вересня 2025 року або залишити країн.

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