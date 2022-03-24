"Врятуйте своїх синів від війни": Зеленський звернувся до росіян

Україна ніколи не загрожувала безпеці РФ.

Президент України Володимир Зеленський під час звернення, яке було присвячене місяцю від початку війни Росії з Україною, звернувся до громадян РФ.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Упевнений, що серед вас багато тих, кому політика вашої держави гидка, кого вже просто нудить від того, що ви бачите по телевізору, від того, як вам брешуть ваші ж пропагандисти в Інтернеті, пропагандисти, які оплачуються з ваших податків і брешуть про війну, яка оплачується з ваших податків, яка робить біднішим всіх громадян Росії, щодня, все більше і більше", — сказав український президент.

"Хіба це не безглуздо? Ваша держава збирає з вас податки, щоб робити вас біднішими, щоб ізолювати вас від світу, щоб вас було легше контролювати, простіше відправляти на війну помирати. Україна ніколи не загрожувала безпеці РФ, навіть зараз ми робимо все для того, щоб повернути мир на свою землю, не на вашу, на нашу землю, для своїх людей. Ми робимо все, щоб закінчити цю війну, і коли у нас це вийде, а це буде неодмінно, ви будете впевнені як мінімум в одному — ваших дітей більше не відправлять помирати на нашу землю, нашу територію", — додав він.

"Тому ви, громадяни Росії, теж зацікавлені у світі. Врятуйте своїх синів від війни. Розповідайте правду про війну. І якщо можете покинути Росію, щоб не віддавати ваші податки на війну, зробіть це", — резюмував Зеленський.

"Ми всі повинні зупинити Росію", - звернення Зеленського до українців і народів світу

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