Все не так просто: Портников пояснив, навіщо РФ "відкопала" Януковича

Віктор Янукович

Кремль «відкопав» давно забутого Януковича не просто так — цією заявою РФ хоче продемонструвати українцям, що проросійські сили нібито були не такі вже й погані.

Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

«Йдеться про те, навіщо росіяни витягли цю маріонетку з шухляди. А це означає, що вони можуть усвідомлювати, що всю територію України їм все ж окупувати не вдасться. І готуються до впливу на ті території, які на час закінчення війни і ймовірного проведення виборів перебуватимуть під контролем легітимного українського уряду», — каже журналіст.

Портников наголошує, що росіяни цю територію, звісно, теж не збираються залишати у спокої. І якщо вже не вдасться її окупувати та приєднати до РФ, то потрібно буде перетворити її на Україну Януковича чи Медведчука.

«Чи того, кого вони зроблять Януковичем і Медведчуком. А для цього потрібно нагадувати тій частині українського населення, яка ще живе ілюзіями щодо можливості співіснування з Росією в різних державах, про те, що проросійські сили були не такими вже й поганими, що вони хотіли європейської інтеграції, миру, нормального життя. А ці „кляті націоналісти“, „радикали“ все спаплюжили», — пояснює аналітик.

На його думку, росіяни прагнуть, щоб та частина населення України, яка завжди раніше голосувала за проросійські, антиукраїнські, популістські сили, знову повернулася до своїх політичних пріоритетів.

«Щоб вона й не думала голосувати за українські патріотичні партії — ні, це росіян не задовольнить. Щоб навіть після крові, смерті, бомбардувань ці люди отримали гідну політичну альтернативу: нових януковичів (а, може, і старих), нових медведчуків (а, може, і старих). От для чого росіяни вкотре дістають з брудної шухляди брудну політичну маріонетку, заплямовану українською кров’ю. Маріонетку, яка не соромиться розповідати, що вона там робила для розвитку української держави. Маріонетку, голосування за яку свого часу відкрило дорогу до великої війни», — підсумував Віталій Портников.

Нагадаємо, що вчора, 1 вересня, російські пропагандистські ЗМІ неочікувано «відкопали» колишнього президента-втікача Віктора Януковича і показали його відеозвернення.