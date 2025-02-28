"Все розвалилося": Sky News про угоду щодо корисних копалин, яка не відбулася

До підписання угоди все було готове, але суперечка між Трампом і Зеленським перевернула всі плани.

Після "бурхливої" зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український лідер Володимир Зеленський залишив Білий дім. Підписання угоди про корисні копалини, до якого вже все було готове, розвалилося.

Про це повідомив журналіст Sky News Марк Стоун.

Він був серед репортерів, запрошених на пресконференцію Трампа й Зеленського в Білому домі з нагоди підписання угоди про корисні копалини, яка, зважаючи на все, вже не відбудеться.

"Сварка, схоже, виявилася руйнівною для планів на цей день. Все сталося у Східній кімнаті Білого дому. Ми стояли в черзі, готові увійти туди на церемонію підписання. Там стояли столи, лежали ручки. Все було готове до підписання угоди, а за цим мала бути пресконференція", – розповів журналіст.

Він додав, що після суперечки між Зеленським і Трампом, показаної на телебаченні, "все, схоже, розвалилося".

Нагадаємо, Трамп заявив, що "Зеленський не готовий до миру", українська делегація залишила Білий дім.

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