"Все руйнується": ексрадник Трампа зробив тривожний прогноз для України

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що після саміту Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Алясці ситуація навколо України тільки погіршилася.

Про це він розповів в інтерв'ю Sky News.

“Я думаю, що все руйнується. Шанси на мир в Україні зараз, ймовірно, гірші, ніж були до саміту на Алясці. Путін буквально уникнув покарання за вбивство”, — наголосив Болтон.

За його словами, президент РФ вийшов із переговорів переможцем, тоді як Трамп — приниженим, навіть якщо сам він цього не усвідомлює. Болтон вважає, що Володимир Путін відчуває себе впевнено, а його “підготовка в КДБ знову дозволила обдурити американського лідера”.

Експосадовець також зазначив, що наслідки зустрічі ускладнили зусилля США та Заходу в цілому. Болтон нагадав, що десятиліттями Вашингтон намагався віддалити Індію від Москви, пропонуючи сучасне озброєння та співпрацю, аби стримати вплив Росії й Китаю. Втім, політика Дональда Трампа, зокрема введення 25% мит на індійські товари, відкинула ці здобутки назад.

“Індія знову наблизилася до Росії, щоб спільно рухатися до Китаю. Це знівелювало десятиліття спроб змінити баланс сил”, — пояснив він.

Болтон підкреслив, що відновлення довіри потребуватиме тривалої та серйозної роботи, але не бачить ознак, що вона почнеться найближчим часом.

Раніше американський фінансист та економіст Вільям Браудер заявив, що Путін отримав від американського президента Дональда Трампа “все, що тільки можна побажати”.