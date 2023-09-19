"Все ще є місце для російських терористів": Зеленський висловився про участь Лаврова в Радбезі ООН

Президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутню участь голови МЗС Росії Сергія Лаврова у засіданні Ради Безпеки ООН, зробивши заяву про "російських терористів".

Про це Зеленський сказав журналістами під час відвідин поранених військових у Нью-Йорку, повідомляють "Укрінформ" та Reuters.

Президент України наголосив – для держави "дуже важливо, щоб усі наші слова, усі меседжі почули наші партнери".

На запитання щодо участі Зеленського в засіданні Радбезу ООН, де буде і Лавров, український президент відповів: "Не ми обирали цей формат. Якщо в Організації Об'єднаних Націй все ще є місце для російських терористів, це питання не до мене, я думаю, це питання до всіх членів ООН".

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, 18 вересня Зеленський прилетів до Нью-Йорка. Там президент відвідає Генсамблею та Раду Безпеки ООН, Саміт цілей сталого розвитку.

Окрім того, у Вашингтоні Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом, з лідерами палат і партій Конгресу, військовим керівництвом.

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