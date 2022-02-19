Все ще є шанс уникнути непотрібного кровопролиття, але для цього знадобиться найпотужніший прояв західної солідарності — Джонсон

Він зазначив, що дипломатія все ще може взяти гору.
Для того, щоб запобігти подальшій ескалації ситуації навколо України, Захід має продемонструвати цілковиту солідарність.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише "Інтерфакс" з посиланням на поширений його офісом перед від'їздом прем'єра до Мюнхена для участі в конференції з безпеки.
"Все ще є шанс уникнути непотрібного кровопролиття, але для цього знадобиться найпотужніший прояв західної солідарності, що перевершує все, що ми бачили в новітній історії", — йдеться у заяві Джонсона, поширеній його офісом перед від'їздом прем'єра до Мюнхена для участі у конференції з безпеки.
Дипломатія все ще може перемогти, але західні союзники повинні говорити в один голос.
Джонсон нагадав, що Росії доведеться заплатити високу ціну за будь-яке подальше вторгнення в Україну.
Офіс Джонсона повідомив, що прем'єр завітає про це у своєму виступі на конференції. Він також зустрінеться із кількома європейськими партнерами, щоб обговорити заходи реагування на українське питання.
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