"Все трапляється вперше": Лавров цинічно відреагував на попередження США про "санкції, яких ще не було"

"Все трапляється вперше": Лавров цинічно відреагував на попередження США про "санкції, яких ще не було"

Російський міністр звинуватив Захід у втраті "культури діалогу".

У Росії відреагували на попередження США про санкції, "яких ще не було в минулому", якщо Кремль зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, інформує "ТАРС".

"Якщо будуть нові, як вони сказали, пекельні санкції, то, звичайно, ми відреагуємо. Ми не можемо не реагувати. Як ми відреагуємо — буде видно", — сказав він.

Російський міністр звинуватив Захід у втраті "культури діалогу".

"Щодо того, що сказала Вікторія Нуланд, про те, що будуть санкції, яких раніше не було, то ви ж знаєте, що все буває вперше. До цього теж були санкції, яких не було", — прокоментував слова заступниці державного секретаря. США Лавров.

Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила Росію, що Вашингтон може запровадити проти Москви безпрецедентні санкції, яких ще не було минулого.

Своєю чергою представниця Білого дому Джен Псакі додала, що США без вагань застосовуватимуть обмеження проти РФ "у разі потреби".

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