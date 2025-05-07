Все цивільне населення готуватимуть до війни: Верещук анонсувала появу нових законів

Війна / © Getty Images

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Україна готує нову систему спротиву, яка навчить усе населення бути готовими до війни — не лише військових, але й цивільних.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

«В Офісі президента обговорювали відповідну законотворчу стратегію. Були представники Міноборони, командування та Генштабу ЗСУ, Міносвіти. Також були представники громадського сектору, які взялися допомогти нам у підготовці проєктів законів і підзаконних актів. Дуже їм вдячна», — розповіла вона.

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Вже цього травня до Верховної Ради буде подано важливі документи. Їхнього схвалення очікують від народних обранців.

«Йдеться не просто про зміни законодавства. Ми створюємо нову екосистему підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу. Це додатково та паралельно з базовою військовою підготовкою чоловіків до служби у війську. Бо сильна держава — це не лише армія, це суспільство, що готове до викликів», — сказала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінилися правила мобілізації.