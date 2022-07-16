Все вирішать осінні вибори: Байдену може загрожувати імпічмент – Newsweek

Президент США Джо Байден може зіткнутися з загрозою імпічменту в разі втрати Демократичною партією контролю над Сенатом і Палатою представників за підсумками виборів, що відбудуться восени.

Усе тому, що провідні республіканці вже заявляли про намір ініціювати імпічмент Байдену.

Про це пише видання Newsweek.

Так, ще в січні сенатор-республіканець Тед Круз заявляв, що для імпічменту президента США буде "безліч підстав". У квітні його представник Кен Бак сказав, що судовий комітет Палати представників проведе слухання, щоб визначити, чи доречний імпічмент.

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За даними проведеного у травні опитування Массачусетського університету, 68% республіканців та 66% консерваторів підтримують імпічмент.

Статті про імпічмент можуть бути ухвалені простою більшістю в Палаті представників, проте президента можуть відсторонити тільки більшістю у дві третини голосів у Сенаті. Такого не було ще ніколи. Малоймовірно, що республіканці отримають необхідну кількість місць 2023 року.

Проте видання нагадало, що попередній президент США Дональд Трамп двічі проходив через процедуру імпічменту – 2020 та 2021 роках. І Сенат двічі виправдав його. Тож, якщо республіканці здобудуть перемогу на виборах, їм ніщо не завадить ініціювати процедуру у Палаті представників, незважаючи на малі шанси.

Демократи за підсумками виборів збережуть за собою Сенат і Палату представників, вважає почесний професор уряду і політики США в Центрі вивчення демократії Вестмінстерського університету в Британії Джон Овенс.

Як розповів професор факультету політики Біркбека Лондонського університету Роберт Сінга, якщо республіканці повернуть собі Палату представників, але не Сенат, то будь-яка спроба оголошення імпічменту матиме вигляд політичного "набору очок".

Нагадаємо, Байден поїхав у турне на Близький Схід і шукатиме там підтримку щодо санкційного тиску на Росію, а також радянську зброю для України.

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