Все вирішили ще на Алясці: Reuters розкрив домовленості Трампа та Путіна щодо України

Дональд Трамп та Володимир Путін / © Reuters

В Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) стартував дводенний раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Ключовою темою зустрічі стало найболючіше питання — територій.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел, Москва зайняла жорстку позицію. Росія вимагає від Києва повної передачі всієї східної промислової зони Донбасу як передумову для припинення бойових дій.

Вимога Володимира Путіна стосується, зокрема, тих 20% території Донецької області (близько 5000 кв. км), які російські війська так і не змогли захопити за чотири роки виснажливої війни на виснаження.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вже заявив, що наполеглива вимога Росії щодо передачі всього Донбасу є «дуже важливою умовою».

Джерела, близькі до Кремля, стверджують, що Москва спирається на так звану «формулу якірної оборони». Росіяни вважають, що ця концепція, нібито узгоджена між Трампом і Путіним на саміті в серпні минулого року, передбачає повний контроль РФ над Донбасом та заморожування лінії фронту на інших ділянках півдня та сходу.

Яка реакція України

За інформацією видання, Україна перебуває під посиленим тиском з боку Сполучених Штатів, які наполягають на досягненні мирної угоди. Проте президент Володимир Зеленський категорично відмовляється віддавати землі, які ворог не зміг окупувати силою.

Коментуючи переговори в ОАЕ, український лідер наголосив на пріоритетності питання сходу.

«Питання Донбасу має ключове значення. Сьогодні і завтра в Абу-Дабі ми обговоримо, як три сторони оцінюють ситуацію», — заявив Зеленський.

Ця заява пролунала наступного дня після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Обидва лідери охарактеризували свою розмову як позитивну, проте деталі «оцінки ситуації трьома сторонами» залишаються за зачиненими дверима.

Нагадаємо, після переговорів «фюрера» Володимира Путіна зі спецпредставниками Америки Стівом Віткоффомі Джаредом Кушнером у Кремлі заявили, що погодилися на переговори у форматі «Росія–США–Україна». Зустріч з представниками Вашингтона у Москві назвали «конструктивними та максимально відвертими».