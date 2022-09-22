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"Все закінчиться лише за столом переговорів": Макрон висловився про війну в Україні

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"Все закінчиться лише за столом переговорів": Макрон висловився про війну в Україні

Майже сім місяців триває війна, яку Російська Федерація розв'язала проти України.

Президент Франції Еммануель Макрон вкотре наголосив на необхідності переговорів між Києвом і Москвою. Мовляв, війна закінчиться лише за столом переговорів.

Про це повідомляє телеканал BFM TV.

За йго словами, переговори обох країн дуже важливі. Саме тому їх потрібно поновити. 

"Все закінчиться лише за столом переговорів", - заявив він.

Крім того, Макрон закликав до "миру шляхом переговорів" між двома країнами.

Як повідомлялося, Еммануель Макрон заявив, що вважає часткову мобілізацію в РФ черговою помилкою президента Володимира Путіна.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
809
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