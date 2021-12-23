Все залежить від здоров'я: Байден заявив, що планує балотуватися на другий термін у 2024 році

Все залежить від здоров'я: Байден заявив, що планує балотуватися на другий термін у 2024 році

На момент голосування Байдену буде 81 рік.

Президент США Джо Байден планує балотуватися на другий термін у 2024 році, однак все залежатиме від стану його здоров'я.

Відповідну заяву американський лідер озвучив в інтерв'ю ABC News.

Зазначається, що на запитання щодо наміру ще раз взяти участь у виборах Байден відповів: "Так". Водночас голова держави зауважив, що "поважає долю".

"Доля багато разів втручалася у моє життя. Якщо я матиму добре здоров'я і почуватимуся так, як зараз, то знову буду балотуватися", - запевнив 79-річний президент США.

Він додав, що не проти матчу-реваншу з екслідером країни Дональдом Трампом. "Звичайно. Чому б мені не балотуватися проти Дональда Трампа як кандидат?" - риторично поцікавився американський очільник, додавши, що це лише збільшить ймовірність його участі у виборах.

Раніше The Washington Post із посиланням на власні джерела інформувало, що Байден зі своїм оточенням у спробі розвіяти побоювання щодо майбутніх політичних перспектив дедалі частіше запевняє прихильників у намірі балотуватися на другий термін.

Вказувалося, що однією з причин відповідних заяв є зниження національного рейтингу схвалення Байдена до 40% на тлі стурбованості щодо інфляції та нестабільності зусиль громадської охорони здоров'я щодо подолання пандемії COVID-19.

Як повідомлялося, Джо Байден 19 листопада в межах щорічного обстеження пройшов процедуру колоноскопії.Особистий лікар американського лідера Кевін О'Коннор заявив, що політик "залишається здоровим, енергійним чоловіком, здатним успішно виконувати обов'язки президента".

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