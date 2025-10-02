Все залежить від одного рішення: Зеленський заінтригував після розмови з Трампом

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Україна та Сполучені Штати Америки обговорюють постачання систем озброєння великої дальності. Результат буде залежати від рішення Вашингтона.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський перед Сьомим Самітом Європейської політичної спільноти, повідомляє РБК.Україна.

"Ми говорили зі США. Ми дуже дякуємо Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог", - наголосив глава держави.

За його словами, під час розмови сторони обговорили постачання систем озброєння великого радіуса дальності.

"Ми побачимо. Все буде залежати від його рішення. Це важливо", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Хоча Пентагон, наголосив посадовець, не завжди давав на це дозвіл. Разом з тим це рішення також підтримують представники Білого дому. Зокрема, віцепрезидент Джей Ді Венс.

Келлог підтвердив, що Зеленський попросив Tomahawk під час зустрічі з американським колегою. Остаточне рішення про постачання цієї передової системи ухвалюватиме лідер США. Келлог акож наголосив, що Tomahawk є "передовою ракетною системою у США" і "ймовірно, однією з наших висококласних систем".

