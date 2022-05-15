"Все змінилося, коли Росія напала на Україну": прем’єр-міністерка Фінляндії про вступ до НАТО

Вступ Фінляндії до НАТО став вимушеним кроком у відповідь на вторгнення РФ до України.
Виступаючи після оголошення про вступ Фінляндії до НАТО, прем'єр-міністерка країни Санна Марін заявила, що цей крок був необхідним після вторгнення Росії в Україну.
Про це пише Sky News.
"Коли ми дивимося на Росію, ми бачимо зовсім іншу Росію, ніж ми бачили всього кілька місяців тому. Все змінилося, коли Росія напала на Україну, і я особисто вважаю, що ми більше не можемо вірити, що поруч із Росією буде наше мирне майбутнє", - наголосила вона.
Прем'єр-міністерка також нагадала, що Фінляндія раніше воювала з Росією, а такого майбутнього для себе та своїх дітей країна не хоче.
Нагадаємо, Фінляндія ухвалила остаточне рішення приєднатися до НАТО.
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