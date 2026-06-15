- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1124
- Час на прочитання
- 1 хв
Вселенський патріарх відреагував на російський удар по Лаврі
Дорогою на G7 Володимир Зеленський запросив патріарха Варфоломія до України після обстрілу Києво-Печерської лаври.
Президент Володимир Зеленський дорогою на саміт «Групи семи» (G7) провів телефонну розмову з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Розмова відбулася безпосередньо в аеропорту Кишинева.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Головною темою спілкування став нещодавній цинічний обстріл російськими окупантами головної православної української святині — Києво-Печервської лаври.
Зеленський висловив вдячність Його Всесвятості за непохитну підтримку України та абсолютно чітку й безкомпромісну моральну позицію щодо дій країни-агресорки.
«Російські удари дронами по Києво-Печерській лаврі — святині не лише України, а й православ’я загалом — це варварство, якому немає виправдання», — наголосив глава держави.
Сторони обговорили також можливі формати для особистих зустрічей. На завершення Зеленський апросив Вселенського Патріарха до України.
Нагадаємо, майже 700 ворожих безпілотників і десятки ракет атакували Україну цієї ночі. ТСН.ua зібрав усе про нічну атаку по Україні 15 червня.
Зокрема, під ударом опинився один з найбільших християнських центрів України — Києво-Печерська лавра. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на даху Успенського собору.
Після удару по лаврі ДЕСС закликала УПЦ МП нарешті вийти зі складу російської церкви.