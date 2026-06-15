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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1124
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Вселенський патріарх відреагував на російський удар по Лаврі

Дорогою на G7 Володимир Зеленський запросив патріарха Варфоломія до України після обстрілу Києво-Печерської лаври.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Володимир Зеленський і патріарх Варфоломій. Фото ілюстративне

Володимир Зеленський і патріарх Варфоломій. Фото ілюстративне / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський дорогою на саміт «Групи семи» (G7) провів телефонну розмову з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Розмова відбулася безпосередньо в аеропорту Кишинева.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Головною темою спілкування став нещодавній цинічний обстріл російськими окупантами головної православної української святині — Києво-Печервської лаври.

Зеленський висловив вдячність Його Всесвятості за непохитну підтримку України та абсолютно чітку й безкомпромісну моральну позицію щодо дій країни-агресорки.

«Російські удари дронами по Києво-Печерській лаврі — святині не лише України, а й православ’я загалом — це варварство, якому немає виправдання», — наголосив глава держави.

Сторони обговорили також можливі формати для особистих зустрічей. На завершення Зеленський апросив Вселенського Патріарха до України.

Нагадаємо, майже 700 ворожих безпілотників і десятки ракет атакували Україну цієї ночі. ТСН.ua зібрав усе про нічну атаку по Україні 15 червня.

Зокрема, під ударом опинився один з найбільших християнських центрів України — Києво-Печерська лавра. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на даху Успенського собору.

Після удару по лаврі ДЕСС закликала УПЦ МП нарешті вийти зі складу російської церкви.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1124
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