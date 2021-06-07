"Вселяє надію": Кравчук розповів, яким способом можна змусити Росію припинити війну на Донбасі

Кравчук наголосив, що для реінтеграції Донбасу потрібно, щоб РФ вивела звідти свої війська.

Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що припинити агресію Росії на Донбасі можливо "лише її методами".

Про це Леонід Кравчук розповів у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою".

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Перший президент України наголосив, що перш ніж говорити про відновлення регіону, треба, щоб Росія звідти забрала своїх військових і техніку, а Україна відновила контроль над ділянкою кордону.

"Це можна розв'язати в один спосіб – застосувавши форми й методи, які вживає в переносному розумінні цього слова сама Росія. РФ за всю свою історію воює майже 150 років, так там сформувалася стратегія, еліта війни й іншого сценарію вона просто не знає", – заявив Кравчук.

За його словами, Росія має навіть поняття "примус до миру". Кравчук пояснив, що вони не говорять про досягнення миру через дискусії, а тільки шляхом застосування сили. Нині, за його словами, Росія про перемовини забулася, але й раніше вона їх майже й не знала.

Водночас, на думку Кравчука, щоб змусити РФ припинити агресію слід тиснути на країну-агресора. Йдеться, зокрема, і розширенням санкцій та від'єднання країни-агресора від міжнародної розрахункової системи SWIF.

"Тиском, окрім військового, – ось у такий спосіб можна Росію змусити зупинитися... Є у світової спільноти кроки, які можуть зупинити Росію. Те, що заявляє сьогодні президент США Джо Байден і його оточення, вселяє надію, що це може відбутися", – наголосив голова української делегації.

Нагадаємо, віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що врятувати економіку зруйнованих війною територій Донбасу можна тільки за рахунок інвесторів, які наповнять бюджети місцевих громад. Державних та донорських ресурсів для цього недостатньо. Тому зараз уряд акумулює міжнародну технічну допомогу, кредити, бюджетні інвестиції для розвитку інфраструктури.

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