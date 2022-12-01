Всі 30 членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу України до Альянсу – Стефанішина

Віцепрем’єрка заявила про прогрес у питанні наближення до НАТО.

Усі 30 країн-членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу України до Альянсу, заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Про це посадовиця повідомила під час виступу на Київському безпековому форумі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо прогрес у питанні наближення до НАТО. На останній міністерській зустрічі в Бухаресті всі 30 країн-членів НАТО погодилися з необхідністю надання Україні членства в Альянсі… Члени НАТО підтвердили, що двері перед Україною відкриті", ­– сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що це рішення не є повторення висновку Бухарестського саміту Альянсу 2008 року.

"Це новий потужний сигнал, і дуже важливо, що він показує: ніхто не боїться тиску РФ", – додала віцепрем’єрка.

За її даними, в НАТО планують за допомогою політичних інструментів тиснути на Угорщину, яка блокує участь України в політичних зустрічах союзників через питання нацменшин.

Нагадаємо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попередньою умовою для розгляду питання членства України в Альянсі є перемога над Росією.

Під час засідання в Румунії 29 листопада очільники МЗС країн-членів НАТО підтвердили підтримку з боку Альянсу права України обирати власний шлях та запевнили, що "двері відчинені" для неї.

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