ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1184
Час на прочитання
2 хв

"Всі бояться Трампа, а я - ні": несподівана заява Зеленського

Зеленський пояснив, чому не «тремтить» перед Трампом і розставив крапки над «і» у відносинах зі США.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зеленський і Трамп під час їхньої останньої зустрічі у Білому домі

Зеленський і Трамп під час їхньої останньої зустрічі у Білому домі / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що має конструктивні відносини з Дональдом Трампом, і запевнив, що не боїться америанського президента.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The Guardian.

Зеленський запевнив, що він не «боїться» Дональда Трампа, на відміну від інших західних лідерів.

«Я розумію, ну, всі бояться Трампа. Ну, всі в світі. І це правда, це Сполучнні Штати Америки — і вони лідери. Ні (не боюся Трампа — Ред.). Мені здається, що він людина, його обрав народ. Ми повинні поважати вибір народу США. Я людина, мене обрав народ, і мені здається, що це повинно бути саме на такому рівні», — сказав він.

Президент наголосив, що Україна не є загрозою для Сполучних Штатів. Навпаки, США — стратегічний партнер України.

«Я вважаю, що саме стратегічний партнер. На багато років, не знаю, на, дай Бог, на десятки-сотні років. Це важливо, тому що Україна обрала для себе такий вектор, який, до речі, не новий, а це більше повернення до західних цінностей, до Європи. І тому, на мій погляд, тільки повага. Боятися повинні вороги. А ми з Америкою, не вороги, ми друзі, тому чому ми повинні боятися», — пояснив глава держави.

Також він спростував повідомлення про те, що їхня остання зустріч у Вашингтоні була нестабільною, додавши, що у нього добрі стосунки з президентом США. Президент України заперечив твердження про те, що Трамп відкинув карти поля бою під час бурхливої ​​перепалки в жовтні в Білому домі, куди він прибув, сподіваючись забезпечити постачання американських крилатих ракет «Томагавк».

«Він нічого не кинув. Я запевняю», — сказав Зеленський. Він охарактеризував їхні стосунки як «нормальні», «ділові» та «конструктивні».

Нагадаємо, за даними Financial Times, Трамп тиснув на Зеленського, щоб той прийняв максималістські умови Володимира Путіна щодо припинення війни, і заявив, що російський диктатор знищить Україну, якщо вона не погодиться. Зеленський сказав, що зустріч розгорталася інакше.

Дата публікації
Кількість переглядів
1184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie