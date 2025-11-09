"Всі бояться Трампа, а я - ні": несподівана заява Зеленського

Зеленський і Трамп під час їхньої останньої зустрічі у Білому домі / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що має конструктивні відносини з Дональдом Трампом, і запевнив, що не боїться америанського президента.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The Guardian.

Зеленський запевнив, що він не «боїться» Дональда Трампа, на відміну від інших західних лідерів.

Реклама

«Я розумію, ну, всі бояться Трампа. Ну, всі в світі. І це правда, це Сполучнні Штати Америки — і вони лідери. Ні (не боюся Трампа — Ред.). Мені здається, що він людина, його обрав народ. Ми повинні поважати вибір народу США. Я людина, мене обрав народ, і мені здається, що це повинно бути саме на такому рівні», — сказав він.

Президент наголосив, що Україна не є загрозою для Сполучних Штатів. Навпаки, США — стратегічний партнер України.

«Я вважаю, що саме стратегічний партнер. На багато років, не знаю, на, дай Бог, на десятки-сотні років. Це важливо, тому що Україна обрала для себе такий вектор, який, до речі, не новий, а це більше повернення до західних цінностей, до Європи. І тому, на мій погляд, тільки повага. Боятися повинні вороги. А ми з Америкою, не вороги, ми друзі, тому чому ми повинні боятися», — пояснив глава держави.

Також він спростував повідомлення про те, що їхня остання зустріч у Вашингтоні була нестабільною, додавши, що у нього добрі стосунки з президентом США. Президент України заперечив твердження про те, що Трамп відкинув карти поля бою під час бурхливої ​​перепалки в жовтні в Білому домі, куди він прибув, сподіваючись забезпечити постачання американських крилатих ракет «Томагавк».

Реклама

«Він нічого не кинув. Я запевняю», — сказав Зеленський. Він охарактеризував їхні стосунки як «нормальні», «ділові» та «конструктивні».

Нагадаємо, за даними Financial Times, Трамп тиснув на Зеленського, щоб той прийняв максималістські умови Володимира Путіна щодо припинення війни, і заявив, що російський диктатор знищить Україну, якщо вона не погодиться. Зеленський сказав, що зустріч розгорталася інакше.

”