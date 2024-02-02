"Всі думають там відкусити, тут відкусити": Путін видав маячню, щоб виправдати війну проти України

Кремлівський диктатор вкотре назвав війну проти України та вбивства її мирних жителів "захистом наших людей на Донбасі".

Президент Росії Володимир Путін спробував виправдати своє бажання захопити українські Донбас, Херсонщину та Запоріжжя тим, що всі думають – як би від РФ щось "там відкусити, тут відкусити".

Свою заяву російський диктатор зробив на зустрічі з учасниками форуму "Все для перемоги".

Путін вкотре назвав війну проти України та вбивства її мирних жителів "захистом наших людей на Донбасі".

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"Якщо ми нічого не робитимемо, якщо не захищатимемо наших людей на Донбасі – а зараз ще й на Херсонщині, у Запоріжжі, у "Новоросії" – не будемо нічого робити, не допомагатимемо, кинули б людей у Криму, на що перетворилася б наприкінці наша країна?" – запитав Путін, вигадавши якусь проблему.

Президент РФ відповів на своє ж запитання, озвучивши нафантазовані ним загрози для країни-агресорки. Фактично з його слів випливає, що якби Росія не почала війну проти України та окупацію її територій, то перетворилася б "на стару, не самодостатню, насправді нікому не потрібну країну з наявністю великої кількості природних ресурсів, яку всі з боку погладжували б заступничо по голівці і давали б нам гнилу картоплю як гуманітарну допомогу. І при цьому завжди думали б, чого б і як відтяпати".

"Ось ці два десятиліття я дивився, що відбувається: промови солодкі й добрі, але всі думають там відкусити, тут відкусити", – сказав очільник Кремля.

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Він наголосив, що РФ не повинна в жодному разі "кидати" начебто її людей в окупованому Криму, на Донбасі та у вигаданій "Новоросії", щоб не "залишити таку стару, нікому не потрібну країну", не "приректи наших дітей на те, щоб вони відчували себе людьми другого сорту".

"Ми маємо зробити нашу країну самодостатньою. У цьому головний прояв суверенітету", – сказав диктатор.

Нагадаємо, напередодні Путін пригрозив новим наступом на фронті. Він заявив про необхідність відсунути лінію бойового зіткнення настільки, щоб "далекобійна зброя іноземного виробництва" не була здатна уражати об’єкти на території РФ.

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