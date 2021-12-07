Всі економічні та дипломатичні інструменти: Британія пообіцяла запобігти агресії РФ проти України

Всі економічні та дипломатичні інструменти: Британія пообіцяла запобігти агресії РФ проти України

Таку чітку позицію Борис Джонсон окреслив у розмові з лідерами США, Франції, Німеччини та Італії.

Велика Британія використовуватиме всі можливі інструменти, щоб запобігти агресії Росії проти України.

Про це заявив у вівторок речник британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона, інформує Reuters.

"Велика Британія використовуватиме всі економічні та дипломатичні інструменти, які є в її розпорядженні, щоб запобігти будь-якій агресії Росії проти України", — сказав він.

Таку чітку позицію Джонсон окреслив у розмові з лідерами США, Франції, Німеччини та Італії щодо ймовірного російського вторгнення до України. Країни закликали Росію знизити рівень напруженості та запевнили, що підтримують територіальну цілісність нашої держави.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 грудня, Байден та Путін розпочали переговори. Лідери обох країни обговорять ситуацію в Україні та стягування Росією віськ до наших кордонів.

Раніше Олексій Резніков попередив Європу про катастрофічіні наслідки російського вторгнення.

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