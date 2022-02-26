Всі факти звірства, вчиненні Росією на території України, будуть зафіксовані й направлені до міжнародного суду - Кислиця

Кислиця запропонував називати кремлівський режим "рашистським".
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця порівняв вторгнення Росії в Україну з нападом нацистів.
Про це він заявив увечері в п’ятницю, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, яка розглядала революцію про засудження російського вторгнення в Україну, - пише Укрінформ.
Кислиця також запропонував називати кремлівський режим "рашистським".
Він підкреслив, що всі факти звірства, вчиненні Росією на території України, будуть зафіксовані й направлені до міжнародного суду. "І відповідальність неминуча", - додав Кислиця.
"Російські війська зазнають втрат - літаки, вертольоти, танки, вантажівки й найголовніше… тіла, тисячі тіл російських солдатів. Вони будуть доставлено їхнім матерям у Росію, тому що ми повинні захищати наші території і захищатися на своїй території", - сказав постпред.
Він зазначив, що тисячі українців уже приєдналися до української армії або сил територіальної оборони. "Це найкращий доказ того, що ми не здамося. Навіть якщо вам удасться тимчасово окупувати додаткові ділянки нашої території", - звернувся Кислиця до представника Росії.
Постпред України запропонував ушанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
На засіданні Радбезу, крім його 15 членів, були присутні десятки послів країн, які виступили співавторами резолюції, яку, однак, не було ухвалено через вето Росії (11 – "за", 1 (Росія) – "проти", 3 – утрималися.
Резолюцію буде винесено на розгляд Генеральної Асамблеї ООН.
Присутні аплодували виступові Кислиці.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.