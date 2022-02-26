Всі факти звірства, вчиненні Росією на території України, будуть зафіксовані й направлені до міжнародного суду - Кислиця

Всі факти звірства, вчиненні Росією на території України, будуть зафіксовані й направлені до міжнародного суду - Кислиця

Кислиця запропонував називати кремлівський режим "рашистським".

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця порівняв вторгнення Росії в Україну з нападом нацистів.

Про це він заявив увечері в п’ятницю, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, яка розглядала революцію про засудження російського вторгнення в Україну, - пише Укрінформ.

Кислиця також запропонував називати кремлівський режим "рашистським".

Він підкреслив, що всі факти звірства, вчиненні Росією на території України, будуть зафіксовані й направлені до міжнародного суду. "І відповідальність неминуча", - додав Кислиця.

"Російські війська зазнають втрат - літаки, вертольоти, танки, вантажівки й найголовніше… тіла, тисячі тіл російських солдатів. Вони будуть доставлено їхнім матерям у Росію, тому що ми повинні захищати наші території і захищатися на своїй території", - сказав постпред.

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Він зазначив, що тисячі українців уже приєдналися до української армії або сил територіальної оборони. "Це найкращий доказ того, що ми не здамося. Навіть якщо вам удасться тимчасово окупувати додаткові ділянки нашої території", - звернувся Кислиця до представника Росії.

Постпред України запропонував ушанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

На засіданні Радбезу, крім його 15 членів, були присутні десятки послів країн, які виступили співавторами резолюції, яку, однак, не було ухвалено через вето Росії (11 – "за", 1 (Росія) – "проти", 3 – утрималися.

Резолюцію буде винесено на розгляд Генеральної Асамблеї ООН.

Присутні аплодували виступові Кислиці.