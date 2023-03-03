"Всі хочуть співпрацювати лише з сильними": Данілов розкрив справжні наміри Китаю щодо війни в Україні

Зараз немає підстав вважати, що Китай має значний інтерес у наданні зброї Росії. Пекіну це не потрібно, тому він залишається нейтральним.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Для чого Китай буде ставати на сторону Росії та постачати їй зброю? Щоб отримати величезні проблеми, потрапити під ті чи інші обмеження? Звичайно, Китай цього робити не буде, йому це не потрібно від слова зовсім", - сказав Данілов.

Секретар РНБО переконаний, що Росія, своєю чергою, має велике бажання втягнути Китай та інші країни, на які вона намагається розповсюджувати свій вплив.

"У росіян є ОДКБ - якесь непорозуміння, що залишилося після розпаду СРСР. Але й воно "накриється", як свого часу було з СНД", - вважає Данілов.

Він додав, що всі хочуть співпрацювати лише з сильними, однак Росія виявилась слабкою та недієздатною країною, яка все більше з кожним днем "нагадує якесь фейкове утворення".

"Коли вже Путін робить заяву про те, що там є уральці, московити та інші нації, це ж вже чогось вартує. Завдяки нашим зусиллям в тому числі. Тому я не бачу на сьогодні, що Китай має велике бажання надавати Росії зброю. Нейтральна позиція, яку він займає, в цьому випадку абсолютно є слушною та виваженою. Звичайно, нам дуже хотілося б, щоб допомога була на нашому боці, але треба розуміти всю складність історичних процесів", - каже Данілов.

Секретар РНБО також прокоментував пропозицію Китаю щодо так званого "мирного плану" щодо війни в Україні.

"Китай великий геополітичний суб'єкт, це велика країна з великою кількістю населення, великим ВВП, яка має вплив на певні процеси в світі. Інша справа, що ми дуже хочемо, щоб всі розуміли, що війну треба називати війною, а слово "конфлікт" трохи не для цього процесу. Але ще раз наголошую, у кожної країни своє бачення, як вони бачать сьогоднішній розвиток, як вони бачать розвиток, який буде відбуватися завтра або найближчим часом", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, Китай оприлюднив так званий "мирний план", який складається із 12 пунктів, які спеціально підготували в Пекіні до річниці вторгнення. Детальніше - читайте за посиланням.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, як він оцінює позицію Китаю: "Мені здається, що це був не "мирний план" Китаю, не резолюція і не декларація, не інфраструктура для чогось. Я вважаю, що Китай висловив свої думки з приводу цього. Я вже казав, що вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну, це непогано".

Своєю чергою, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський вважає, що Китай грає на знесилення Росії.

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