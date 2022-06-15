"Всі підписалися під тим, що вони – фашисти": експертка пояснила, що зміниться для України, якщо не буде Путіна

Заміна президента Росії Володимира Путіна кимось іншим на цій посаді не завершить війну проти України, бо "потрібно валити всю систему".
Путін усіх росіян "вимастив у крові".
Таку думку висловила асоційована експертка Центру глобалістики Стратегія ХХІ Олена Снігир в ефірі "Радіо НВ".
"Якщо буде здійснена зміна лідера в Кремлі – однієї фігури на іншу, то у нас буде дуже короткий проміжок часу – перепочинок, пауза. А, можливо, і не буде взагалі", – зауважила експертка.
"Зараз це не Путін, це вся Росія така. Він їх всіх вимазав у крові. Вони всі підписалися під тим, що вони – фашисти, нацисти. Вони всі говорили, що мають намір вчинити злочин геноциду проти українців", – пояснила Снігир.
Вона зауважила, що відповідно до міжнародного гуманітарного права, росіяни теж винні, і їх мають судити, як колись нацистів, незалежно від того, чи вбивали вони особисто, чи поширювали пропагандистські матеріали.
"Вони (росіяни – ред.) самі створили ситуацію, коли у них немає виходу, немає запасного плану. Україна не може дати їм піти безкарно, тому вони будуть боротися за своє існування, і вони зацікавлені у збереженні цієї рабської системи, нового кріпосного ладу. Вони зацікавлені, тому що тільки ця система їх годує", – розповіла експертка.
"Тому зміна лідера нічого не дасть. Потрібно валити всю систему", – наголосила вона.
Нагадаємо, опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив про щоденне зростання ймовірності заколоту в країні та особистої небезпеки для Путіна.
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