Всі потенційні наступники Джонсона налаштовані на підтримку України - посол

Посол України впевнений, що наступник Джонсона буде так само підтримувати Україну у війні з Росією.
Можливі наступники Бориса Джонсона на посаді премʼєр-міністра Великої Британії налаштовані приблизно так само на підтримку України.
Про це посол України Вадим Пристайко заявив в ефірі національного телемарафону.
"Ті люди, які можуть поміняти Бориса Джонсона – і зараз ведеться дуже довга дискусія, хто з них, 10 перших, зможе обійняти це місце - всі вони налаштовані приблизно так само, як і Борис Джонсон – на підтримку України, на продовження підтримки протистояння з Росією", - сказав він.
Пристайко додав, що питання підтримки України не тільки у Джонсоні, який персонально справді підтримував і знає нашу країну.
Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський назвав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який 7 липня оголосив про свою відставку, "справжнім другом України".
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