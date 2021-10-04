"Всі розуміють, як вона виникла" – Кулеба про штучно створену газову кризу в Європі

"Всі розуміють, як вона виникла" – Кулеба про штучно створену газову кризу в Європі

Кулеба каже, що в Європі існує думка, що буде знайдено рішення з РФ і питання стабілізується.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що газову кризу, яка спостерігається останнім часом у Європі, було створено в ручному режимі. На його думку, в Європі все ще розраховують, що домовляться з Росією щодо вирішення цієї ситуації.

Про це очільник МЗС заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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"Всі розуміють джерело кризи, як вона була створена. Очевидно, в Європі існує думка, що буде знайдено рішення з РФ і питання стабілізується. Тому що навіть в найстрашніших снах західноєвропейський політик чи бізнесмен не може собі уявити, що Росія все ж їх "кине" і заморозить будинки, фабрики і заводи", - пояснив Кулеба.

Міністр закордонних справ уточнив, що також спостерігається штучно створена газова криза, яка накладається на прискорення "зеленого переходу" в Європі.

"Ми бачимо неординарну ситуацію в Китаї, яка теж офіційно пояснюється "зеленим переходом", скороченням видобутку вугілля. Я не виключаю, що проблеми нашої труби можуть стати лише маленьким елементиком загальної енергетичної світової кризи. "Північний потік-2" ще не запрацював, це треба враховувати. І коли газ піде по "Північному потоку-2", незважаючи на всі переможні реляції "Газпрому" і Росії, поки не відомо", - підсумував він.

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