Всі стосуватимуться України: У Байдена назвали три його цілі на самітах G7 і НАТО

Президент США Джо Байден матиме три головних цілі під час самітів G7 і НАТО наприкінці червня. Ці цілі прямо чи опосередковано стосуватимуться України та реагування на розв’язану Росією війну.
Зауважимо, що саміт G7 відбудеться 26-28 червня в Баварії, а саміт НАТО – 29-30 червня в Мадриді.
Про цілі Байдена повідомив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі 21 червня під час брифінгу, пише "Укрінформ".
"Існують три всеосяжних цілі, які матиме президент", – сказав представник Білого дому.
Перша ціль президента США стосується посилення непохитної підтримки країною демократичної, суверенної і процвітаючої України, а також притягнення Росії до відповідальності за розв’язану нею війну.
Друга ціль Байдена на самітах – управління руйнівними ризиками для глобальної економіки. Зокрема, це стосується контексту підвищення цін на пальне та продовольство, які стали наслідками війни в Україні.
Третя мета американського лідера полягає в окресленні інформаційного бачення світу, в якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал і перемогти авторитарні й корумповані підходи.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом майбутні результати саміту НАТО в Мадриді.
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