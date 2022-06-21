Всі стосуватимуться України: У Байдена назвали три його цілі на самітах G7 і НАТО

Всі стосуватимуться України: У Байдена назвали три його цілі на самітах G7 і НАТО

Президент США Джо Байден матиме три головних цілі під час самітів G7 і НАТО наприкінці червня. Ці цілі прямо чи опосередковано стосуватимуться України та реагування на розв’язану Росією війну.

Зауважимо, що саміт G7 відбудеться 26-28 червня в Баварії, а саміт НАТО – 29-30 червня в Мадриді.

Про цілі Байдена повідомив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі 21 червня під час брифінгу, пише "Укрінформ".

"Існують три всеосяжних цілі, які матиме президент", – сказав представник Білого дому.

Перша ціль президента США стосується посилення непохитної підтримки країною демократичної, суверенної і процвітаючої України, а також притягнення Росії до відповідальності за розв’язану нею війну.

Друга ціль Байдена на самітах – управління руйнівними ризиками для глобальної економіки. Зокрема, це стосується контексту підвищення цін на пальне та продовольство, які стали наслідками війни в Україні.

Третя мета американського лідера полягає в окресленні інформаційного бачення світу, в якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал і перемогти авторитарні й корумповані підходи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом майбутні результати саміту НАТО в Мадриді.

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