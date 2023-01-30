"Всі варіанти на столі": США відкриті для військового удару по Ірану - ЗМІ

США вкотре заявили, що не допустять до рук Тегерана ядерної зброї. Однак кращим способом змусити режим поступитися залишаються переговори. Вночі 30 січня на військових об'єктах Ірану сталися вибухи.

Про це пише Welt.

Уряд США не виключає військових дій, щоб перешкодити Ірану отримати ядерну зброю. Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Al-Arabia під час своєї поїздки на Близький Схід сказав, що всі варіанти розглядаються. Коли його запитали, чи містить це військовий варіант, Блінкен не виключив цього. "Всі варіанти на столі", - повторив він.

Однак він також сказав, що кращим шляхом є дипломатія. У Ірану був шанс повернутися до міжнародної ядерної угоди, але він відмовився, сказав Блінкен. Ще влітку 2022 року президент США Джо Байден не виключав нападу «в крайньому разі».

Переговори про відновлення Віденської ядерної угоди 2015 року між Іраном і Заходом застрягли в глухому куті протягом багатьох місяців. За словами дипломатів, Тегеран заблокував угоду незадовго до її укладення. Жорстоке придушення нещодавніх протестів в Ірані також похитнуло довіру до переговорів. ЄС засудив дії іранського силового апарату та ввів нові суворі санкції.

Після того, як Сполучені Штати вийшли з ядерної угоди з Іраном у 2018 році, Тегеран більше не дотримувався обмежень, узгоджених в угоді, і відмовив інспекторам МАГАТЕ у доступі. Зараз Іран збагачує уран до 60 відсотків. За даними МАГАТЕ, це не значно нижче 90 відсотків, необхідних для ядерної зброї. Іран стверджує, що використовує свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.

Буквально кілька днів тому США завершили масштабні військові навчання з Ізраїлем. За даними ЗМІ, це були найбільші військові навчання, які коли-небудь проводили разом Ізраїль і США. На тлі зростає занепокоєння щодо ядерної програми Ірану. За словами ізраїльських військових, ці навчання мали на меті протидіяти "різноманітним регіональним загрозам".

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Нагадаємо, що в ніч проти 30 січня 2023 року в Ірані відбулися вибухи на підприємстві, яке виробляє безпілотники та інших об'єктах. Військовий оглядач припустив, чия це спецоперація.

Додамо, що у президента Зеленського відреагували на вибухи в Ірані по військових об'єктах: переконані, що війна виставляє жорсткі рахунки співучасникам.

Також у Повітряних силах прокоментували нічні вибухи в Ірані.

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