“Всі варіанти на столі” — Бессент висловився про нові санкції США проти Росії

Скотт Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що після нещодавніх дипломатичних контактів російський диктатор Володимир Путін не лише не зменшив агресію, а й різко активізував атаки проти українських міст. Тому, підкреслив чиновник, у Вашингтоні обговорюють додаткові кроки економічного тиску, які можуть бути ухвалені вже найближчим часом.

У інтерв'ю Fox News 1 вересня 2025 року міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Трампа розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії у відповідь на продовження масштабних бомбардувань України.

Бессент наголосив, що після зустрічей у Анкориджі та телефонної розмови з лідерами Європи та президентом Зеленським, Володимир Путін пішов у протилежному напрямку — він “у жахливий, жахливий спосіб” наростив бомбардувальну кампанію. Через це, за словами Бессента, адміністрація Трампа уважно вивчатиме всі можливі варіанти подальших дій у поточному тижні.

Також Бессент висловив критику на адресу Індії, яка, на його думку, купує російську нафту і перепродає її, таким чином фінансуючи війну проти України. Він визнав важливість стратегічного партнерства зі США, але відзначив, що такі дії Індії стали однією з причин запровадження американських тарифів проти індійських товарів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав два укази, що запроваджують санкції проти близьких родичів Володимира Путіна.

Санкції передбачають блокування активів, заборону в’їзду в Україну, обмеження торгівельних операцій і транзиту строком на 10 років.

Раніше йшлося про те, що запровадження вторинних санкцій проти РФ разом із постійною військовою підтримкою України може підірвати економіку Росії та стати найкращим шляхом до миру, вважає колишній віцепрезидент США Майк Пенс.