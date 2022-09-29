"Всі зацікавлені, щоб зернова угода працювала": які маніпуляції поширюють російські загарбники

Про це інформує Центр протидії дезінформації, який виявив чергову порцію фейків та маніпуляцій.

Дезінформацію

Під час засідання Радбезу ООН постпред РФ при ООН В. Небензя заявив: «референдуми [на ТОТ України] відбулися за повної прозорості та з дотриманням усіх виборчих норм… це незаперечний факт, скільки б київський режим та його покровителі не намагалися стверджувати протилежне».

Дезінформацію

Колаборант-«керівник» ТОТ Донецької області Д. Пушилін заявив, що «територію [Донецької області] у її конституційних межах буде звільнено, [Донецька область] у складі РФ перейде до нової фази ведення бойових дій… а на лінії зіткнення на Донбасі стає дедалі більше інструкторів НАТО, які очолюють підрозділи ЗСУ».

Маніпуляцію

Речник президента РФ Д. Песков заявив, що «всі зацікавлені, щоб зернова угода працювала, але потрібно виконувати її початкову мету – постачання до найбідніших країн… штучні обмеження на експорт російських добрив мають бути зняті і виходити з умов зернової угоди».

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Як повідомлялося, р осійські засоби масової пропаганди ввечері, 27 вересня, взялися поширювати інформацію про завершення підрахунку "голосів" на окупаційних "референдумах". Окупанти "намалювали", що за "приєднання" до неї висловилися більшість жителів чотирьох областей України, яких змусили "голосувати" під дулами автоматів.

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