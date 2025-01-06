“Всім було похеру”: Зеленський розповів про реакцію гарантів Будапештського меморандуму

Після окупації Росією Донбасу та Криму Україна тричі зверталися із листами до гарантів Будапештського меморандуму, але так і не дочекалася проведення консультацій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

Він нагадав, що трьома найголовнішими гарантами безпеки для України, “стратегічними друзями і партнерами” були США, Росія та Бртанія, до яких доєдналися Франція і Китай.

"Україна вимагала консультацій, на яких всі повинні бути. Всі повинні зустрітися терміново. Америка, Росія, Британія, Франція, Китай. Чи хтось приїхав? Ні. Чи хтось відповів на ці офіційні листи, чи хтось консультації провів? Ні. Чому? Та похєру. Це ж зрозуміло російською? Правильно? От як російською було похєру, та і всім іншим гарантерам Будапештського меморандуму, всім похєру було на цю країну. На цих людей, на ці гарантії безпеки”, - різко сказав Зеленський.

За його словами, востаннє листи до гарантів Будапештського меморандуму були відправлені уже за його президентства - в лютому 2022 року, коли відбулося повномасштабне вторгнення. Але на них теж ніхто не відповів.

Президент Зеленський зауважив, що обговорював тему Будапештського меморандуму з обраним президентом США Дональдом Трампом і наголосив, що ця розмова незакінчена і ще буде продовжена.

Нагадаємо, Україна відмовилася від ядерної зброї 30 років тому, підписавши Будапештський меморандум. Через 20 років після його підписання ці гарантії виявилися порожнім звуком – 2014 року Росія анексувала Крим, а на Донбасі почалися військові дії. Президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Євроради у Брюсселі заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.

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