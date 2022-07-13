Слідом за "ДНР": тоталітарна Північна Корея визнала також і терористичну "ЛНР"

Тоталітарна Північна Корея у середу, 13 липня, визнала також і терористичну "ЛНР".

КНДР зробила це вслід за визнанням фейкової "ДНР".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"У посольстві КНДР у Москві також підтвердили визнання "ЛНР", - пишуть російські пропагандисти.

Подробиць визнання тоталітарної Північною Кореєю фейкових недореспублік російські пропагандисти не повідомляють.

Нагадаємо, тоталітарна Північна Корея у середу, 13 липня, визнала терористичне угрупування "ДНР". У подальшому Північна Корея та "ДНР" домовились про встановлення "дипломатичних контактів".

Раніше Україна офіційно оголосила про розривання дипломатичних відносин із Сирією. Це сталося через те, що несамостійний сирійський режим визнав фейкові утворення "ДНР" та "ЛНР".

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