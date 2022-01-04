Встановили назогастральний зонд: що відомо про стан госпіталізованого президента Бразилії Болсонару

Медики кажуть, що бразильському лідеру може знадобитися операція.

Президентові Бразилії Жаїру Болсонару, госпіталізованому з кишковою непрохідністю, встановили назогастральний зонд. Медики оцінюють можливість операції.

Відповідну заяву бразильський лідер оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter у понеділок, 3 січня.

За словами політика, його самопочуття погіршилося в неділю після обіду. Президента з нудотою літаком госпіталізували до лікарні Vila Nova Star у Сан-Паулу з південного штату Санта-Катаріна, де він перебував на відпочинку.

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"Будуть проведені додаткові аналізи щодо можливої операції через внутрішню непрохідність в черевній порожнині", - написав він.

Як інформує ВВС із посиланням на лікарів, у понеділок стан Болсонару покращився, однак поки не визначено, чи знадобиться йому хірургічне втручання.

Зазначається, що відтоді, як 66-річному бразильському лідеру завдали ножового удару в живіт під час президентської кампанії 2018 року, політик декілька разів потрапляв до лікарні та переніс щонайменше чотири операції.

Цього разу, за словами президента Бразилії, симптоми були тими ж, що призвели до чотириденної госпіталізації в липні. Тоді медики називали ножове поранення основною причиною проблем зі здоров'ям Болсонару.

- Comecei a passar mal após o almoço de domingo.

- Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje.

- Me colocaram sonda nasogástrica.

- Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 3, 2022

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