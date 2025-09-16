Встановлення безпольотної зони над Україною: у Румунії озвучили свою позицію

Президент Румунії Нікушор Дан / © Associated Press

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Румунія «радше» не підтримує встановлення безпольотної зони над Україною. Але ця думка може змінитися.

Про це румунський лідер сказав в інтерв’ю Agerpress.

Як зауважив політик, були проведені початкові обговорення цього питання з людьми з національного державного апарату, радниками, людьми з армії, фахівцями з зовнішньої політики.

«Наразі — радше ні. Але залежно від розвитку подій, ми можемо переглянути. Існують міжнародні звичаї щодо того, що означає бути в конфлікті чи ні. І з цього питання, згідно з деякими інтерпретаціями більшості, робити це певним чином означає вступати в конфлікт», — уточнив Нікушор Дан в ефірі Antena 3.

Раніше в Польщі закликали до створення безпольотної зони над Україною. Захист українського неба своєю чергою убезпечить і решту Європи від атак з боку РФ.

«Ми як НАТО та ЄС здатні на це, але Польща одна не може ухвалити таке рішення. Це можливо лише спільно з партнерами. Захист нашого населення, зокрема від уламків, був би значно надійнішим, якби ми могли збивати дрони за межами нашої території», — пояснив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він додав, що Польща могла б збивати дрони над територією України за запитом з боку Києва.

Нагадаємо, Зеленський пояснив мету російської повітряної атаки по Польщі. В такий спосіб російський диктатор Володимир Путін випробовує НАТО.

«Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як дипломатично, так і політично, і як місцеве населення відреагує на це», — каже Зеленський.

Крім того, додає український лідер, є ще один меседж.

«Не смійте давати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, бо вони можуть знадобитися вам самим», — пояснив очільник держави.