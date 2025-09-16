- Дата публікації
Встановлення безпольотної зони над Україною: у Румунії озвучили свою позицію
У Румунії висловилися про ідею встановлення безпольотної зони над Україною.
Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Румунія «радше» не підтримує встановлення безпольотної зони над Україною. Але ця думка може змінитися.
Про це румунський лідер сказав в інтерв’ю Agerpress.
Як зауважив політик, були проведені початкові обговорення цього питання з людьми з національного державного апарату, радниками, людьми з армії, фахівцями з зовнішньої політики.
«Наразі — радше ні. Але залежно від розвитку подій, ми можемо переглянути. Існують міжнародні звичаї щодо того, що означає бути в конфлікті чи ні. І з цього питання, згідно з деякими інтерпретаціями більшості, робити це певним чином означає вступати в конфлікт», — уточнив Нікушор Дан в ефірі Antena 3.
Раніше в Польщі закликали до створення безпольотної зони над Україною. Захист українського неба своєю чергою убезпечить і решту Європи від атак з боку РФ.
«Ми як НАТО та ЄС здатні на це, але Польща одна не може ухвалити таке рішення. Це можливо лише спільно з партнерами. Захист нашого населення, зокрема від уламків, був би значно надійнішим, якби ми могли збивати дрони за межами нашої території», — пояснив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Він додав, що Польща могла б збивати дрони над територією України за запитом з боку Києва.
Нагадаємо, Зеленський пояснив мету російської повітряної атаки по Польщі. В такий спосіб російський диктатор Володимир Путін випробовує НАТО.
«Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як дипломатично, так і політично, і як місцеве населення відреагує на це», — каже Зеленський.
Крім того, додає український лідер, є ще один меседж.
«Не смійте давати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, бо вони можуть знадобитися вам самим», — пояснив очільник держави.