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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Встановлення миру в Україні загрожує нападом Росії на країни Європи — Єврокомісар

У разі встановлення миру або перемир’я в Україні Росія продовжить виробляти й накопичувати озброєння, достатнє для нової агресії.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс / © Associated Press

Якщо в Україні встановиться мир або перемир’я, існує ймовірність, що Росія розпочне нову агресію проти країн Європи.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв’ю Європейській правді.

Він зазначив, що розвідки Німеччини, Данії та інших країн попереджають: Росія може бути готова до нападу на одну з європейських країн до 2030 року — або навіть раніше.

«Причина цього зрозуміла. Економіка Росії перейшла на військові рейки й виробляє багато зброї. Водночас, і це ще важливіше — просто повернути економіку до попереднього стану вже неможливо», — наголосив Кубілюс.

У цьому контексті він підкреслив, що навіть у разі встановлення миру або перемир’я в Україні Росія продовжить виробляти й накопичувати озброєння, достатнє для нової агресії.

На запитання, чи наблизить мир в Україні війну між Росією та Євросоюзом, Кубілюс відповів: «На практиці — виходить, що так».

Водночас він зауважив, що встановлення миру в Україні залишається вкрай важливим, і в ЄС цього щиро прагнуть.

«Але при цьому маємо бути реалістами й розуміти: це не означатиме, що Росія припинить готуватися до наступних агресій — чи то проти України, чи то проти країн-членів ЄС або НАТО», — додав єврокомісар.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої сторони узгодили основні деталі майбутньої зустрічі в Туреччині.

Ми раніше інформували, що представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що ініціатива щодо 30-денного припинення вогню між Росією та Україною, яку просуває Захід, має на меті не стільки мир, скільки перепочинок для Києва.

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