"Встановлення каналу діалогу" між Україною та РФ: Ердоган знову заявив про готовність стати посередником

"Встановлення каналу діалогу" між Україною та РФ: Ердоган знову заявив про готовність стати посередником

Ердоган заявив, що він уважно стежить за подіями в Україні та довкола неї.

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган знову заявив, що Туреччина готова виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні.

Про це Ердоган сказав турецьким журналістам під час візиту до Катару у вівторок, пише турецьке державне агентство Anadolu.

Відповідаючи на запитання щодо впливу напруженості між Росією та Україною на регіональний і глобальний баланс, Ердоган заявив, що він уважно стежить за подіями в Україні та довкола неї.

"Ми сподіваємося, що напруга не наростатиме і далі, а стабільність у регіоні буде збережена. Ми готові надати максимальну підтримку для встановлення каналу діалогу. За згодою обох сторін ми можемо надати сприяння, посередництво або підтримку у будь-якому бажаному форматі", - сказав він.

Нагадаємо:

29 листопада президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував роль посередника між Зеленським та Путіним. Як зазначив Ердоган, Туреччина прагне, щоб українсько-російська тема розвивалася у позитивному руслі.

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