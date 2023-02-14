Вступ до НАТО Фінляндії та Швеції: Бербок закликала Будапешт і Анкару ратифікувати заявки

Країни оголосили про намір вступити до Альнсу в травні 2022-го

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликає Туреччину та Угорщину ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

Про це голова німецького МЗС заявила під час пресконференції зі своїм фінським колегою, пише CNN.

"Протягом останніх місяців я чітко дала зрозуміти всім членам НАТО, особливо тим двом, які ще не ратифікували, що швидка ратифікація не тільки відповідає духу Альянсу, але й зробить нас сильнішими як альянс", - наголосила Бербок.

Своєю чергою, Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто додав, що Гельсінкі чекають на дві останні ратифікації від Будапешта і Анкари. Керівник висловив сподівання, що виконання "всіх тих умов, які були поставлені Туреччиною" призведе "до дуже швидкого процесу ратифікації", а тому дві країни зможуть стати членами Альнсу до середини літа 2023-го.

До слова, обидві скандинавські країни оголосили про намір вступити до НАТО в травні 2022-го. Усі 30 країн-членів мають ратифікувати свої заявки на вступ до блоку, однак Туреччина та Угорщина ще не схвалили їх

Нагадаємо, офіційний Вашингтон переконує, що Фінляндія і Швеція готові до членства в Альянсі. США заявлють про це попри те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган наголошує, що його країна не ухвалюватиме рішення про розширення НАТО.

Читайте також:

Саміт НАТО в Брюсселі: гучні і неочікувані заяви Столтенберга щодо війни в Україні