Вступ до ЄС: Зеленський заявив про виконання всіх вимог для переговорів про членство

Глава держави наголосив, що червень цього року "має стати таким часом, коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті самі перемовини".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виконала усі вимоги для початку переговорів про членство у Євросоюзі.

Про це глава держави сказав на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні 11 червня.

"Станом на зараз Україна вже виконала все, що було потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави в Євросоюзі. Всі передумови реалізовані", – запевнив Зеленський.

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Він додав, що червень 2024 року "має стати таким часом, коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті самі перемовини".

Президент вкотре наголосив на важливості членства України в ЄС. За його словами, таким чином Європа зможе довести усьому світу, що вона залишається стійкою навіть під тиском пропаганди та маніпуляцій.

"Це виконання обіцянок, які дає Європа і це доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи штучними маніпуляціями", – додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Єврокомісія рекомендувала країнам-членам Євросоюзу розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС.

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