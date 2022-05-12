Вступ Фінляндії до НАТО стане серйозним ударом для Путіна: як на це відреагує Кремль

Вступ Фінляндії до НАТО стане серйозним ударом для Путіна: як на це відреагує Кремль

Фінляндія офіційно оголосила про свій намір вступити до НАТО. Це може завдати серйозного удару Путіну і перекроїти карту європейської безпеки.

Для президента РФ Володимира Путіна ймовірна перспектива країни-сусідки стати членом Альянсу має одні із найбільш катастрофічних наслідків.

Якщо все буде відбуватися так, як очікувалося, Фінляндія із населенням менше ніж 6 мільйонів людей перекроить карту європейської безпеки у спосіб, який раніше був немислимим і може мати величезні наслідки для Росії, пише CNN.

За даними Альянсу, Росія зараз має близько 1215 кілометрів сухопутного кордону з п’ятьма членами НАТО. Приєднання Фінляндії означатиме, що держава, з якою Росія має 1325 км кордону, офіційно стане військовою частиною США.

Це було б не тільки поганою новиною для Кремля, але й вступ країни до Альянсу було б дуже корисним для НАТО.

Попри відносно невелике населення, Фінляндія є серйозною військовою державою, яка впродовж десятиліть була неофіційно пов’язана із Заходом. Її військові десятиліттями використовували обладнання, придбане у Сполучених Штатів, сумісне з союзниками по НАТО, що означає, що вони можуть легко приєднатися до місій НАТО, якщо матимуть таке бажання.

Чому Фінляндія раніше не наважувалась на вступ до НАТО

Багато хто вважає, що єдиною причиною, чому Фінляндія не приєдналася до Альянсу до початку війни в Україні, був простий прагматизм.

"Безпека Фінляндії завжди базувалася на двох концепціях: перша географія та історія; друга ідеалізм і реалізм", – сказав колишній прем’єр-міністр Фінляндії Олександр Стуб.

Він зазначив, що з огляду на історію, найбільшою реальною загрозою національній безпеці Фінляндії є Росія, яка може створити ще більше хаосу в регіоні. Тому вступ до НАТО стає прагматичним варіантом.

"Ідеологія за замовчуванням Фінляндії була ідеологією виживання. За останні 100 років ми стали сильною, суверенною країною з високим рівнем життя. Нам довелося пожертвувати землею, щоб зберегти мир", - сказав провідний дослідник у галузі глобальної безпеки з Фінського інституту міжнародних справ Чарлі Салоніус-Пастернак.

Фінляндія у НАТО - удар для Путіна

За словами експертів, вступ Фінляндії до НАТО безсумнівно стане серйозним ударом для Путіна. Це не тільки означало б ці додаткові 1325 кілометрів спільного кордону з Альянсом, але й символічно це надалі вильється у об’єднання антипутінської коаліції, яка виникла після вторгнення в Україну. Країни, які колись були нейтральними, тепер забезпечують Україні фінансування та озброєння, а Путін є міжнародним "вигнанцем" із меншою кількістю союзників з кожним днем.

Це також розширить вплив НАТО на північну Європу аж до Арктики, регіону, який набуває все більшого геополітичного значення через його природні ресурси, стратегічне розташування та численні територіальні претензії, зокрема з боку Росії, Фінляндії та США.

Швеція, яка сусідить з Фінляндією на заході, також розглядає можливість приєднання до Альянсу – і вступ Фінляндії зробить це ще більш вірогідним, оскільки обидві країни пройшли схожий шлях з початку війни в Україні.

Росія вже запускає пропаганду про Фінляндію, як країну "нацистів"

Звичайно, є занепокоєння щодо того, як Росія може відреагувати на те, що Фінляндія висловить своє бажання приєднатися до НАТО.

За словами колишнього помічника начальника оборонної розвідки Фінляндії Мартті Карі, Росія вже починає кампанію дезінформації проти неї. "Головна тема полягає в тому, що Фінляндія є нацистською країною, тому що ми воювали проти Радянського Союзу у Другій світовій війні разом з нацистською Німеччиною", – сказав він.

Він прогнозує, що Росія може порушити повітряний простір Фінляндії і зірвати її діяльність на морі, а також активізувати свої розвідувальні операції проти країни.

На думку доцента Норвезького коледжу оборонного університету Хокона Лунде Саксі, будь-який крок до членства Фінляндії в НАТО "ймовірно призведе до нарощування російської армії вздовж нового кордону НАТО з Росією, що не буде вигідним для Фінляндії або європейської безпеки. Однак експерт вважає, що переваги значно перевищують "можливі негативні наслідки дещо більшої російської військових присутності вздовж кордону з Фінляндією".

Зазначимо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ Фінляндії до НАТО загрожуватиме Росії, тому що розширення Альянсу робить "континент нестабільним". Тому у Росії зібралися "провести аналіз" після приєднання Фінляндії до НАТО.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як Альянс, так і саму країну. За його словами, вступ Фінляндії до Альянсу мине "гладко і швидко".

Як Фінляндія готується до вступу в НАТО

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