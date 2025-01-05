Вступ України до НАТО без окупованих територій: Зеленський відповів, чи погодиться

Зеленський розповів, чи відмовиться Україна від частини своїх територій в обмін на членство в НАТО.

Україна може погодитися на вступ до НАТО навіть із тимчасово окупованими територіями, однак дія Статті 5 Альянсу поширюватиметься лише на ті землі, які перебувають під контролем Києва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, яке опублікував youtube-канал Офісу президента.

Фрідман запитав, чи погодиться Україна відмовитися від Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму, в обмін на запрошення вступити в НАТО.

"Законодавче запрошення в НАТО робиться Україні. І ми не визнаємо всі інші (окуповані – Ред.) території України (частиною Росії – Ред.), але НАТО може діяти на частині, контрольованій Україною. Про це можна домовитися? Я впевнений, що так", – каже глава держави.

Зеленський визнав, що це – невеликий успіх для України, "але якщо ми бачимо дипломатичний спосіб завершення війни", то він згоден на такий варіант.

Крім того, він наголосив на важливості озброєння України та санкцій проти РФ.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України літаком.

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